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Житель Петрозаводска с проблемами в психике сжег восемь мусорных контейнеров

Новости. Общество
12:58, 26 Мая 2021
фото: © «Автоспецтранс»

В столице Карелии нашли пиромана, устроившего серию поджогов контейнеров на Октябрьском проспекте в майские праздники.

Как сообщили в пресс-службе регоператора «Автоспецтранс», вандалом, уничтожавшим во дворах баки на мусорных площадках, оказался житель карельской столицы, у которого имеются проблемы с психикой. Его личность установили полицейские. Психически неуравновешенный горожанин своими действиями нанес ущерб на более 100 тыс. рублей.                       

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В настоящее время по данному факту проводится расследование, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в майские праздники в районе Октябрьского проспекта произошла серия поджогов контейнеров. Сгоревшие мусорные баки были новыми и установлены регоператором в марте этого года на ул. Мелентьевой, 35, Кутузова, 9, Советская, 35, Краснофлотская, 16 и пр. Октябрьский, 61-б. Во дворе одного из домов, где огнем было уничтожено сразу 5 контейнеров, имелись камеры видеонаблюдения, которые и зафиксировали действия пиромана. 

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Комментарии

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