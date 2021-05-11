Вандалы сожгли в Петрозаводске 8 мусорных контейнеров

Неизвестные на майских праздниках устроили серию поджогов, уничтожив 8 новых мусорных контейнеров, сообщили в пресс-службе «Автоспецтранса».

Сгоревшие мусорные баки были новыми и установлены региональным оператором «Автоспецтранс» в марте этого года.

Поджоги совершены с 30 апреля по 10 мая на ул. Мелентьевой, 35, Кутузова, 9, Советская, 35, Краснофлотская, 16 и пр. Октябрьский, 61-б.

По всем адресам контейнеры заменили, причина, виновные и ущерб устанавливаются. «Автоспецтранс» просит лиц, располагающих какой-либо информацией о поджогах, позвонить по телефону: 8-953-533-27-34.