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Вандалы сожгли в Петрозаводске 8 мусорных контейнеров

Новости. Происшествия
09:00, 12 Мая 2021
фото: ООО «Автоспецтранс»
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Неизвестные на майских праздниках устроили серию поджогов, уничтожив 8 новых мусорных контейнеров, сообщили в пресс-службе «Автоспецтранса».

Сгоревшие мусорные баки были новыми и установлены региональным оператором «Автоспецтранс» в марте этого года.
Поджоги совершены с 30 апреля по 10 мая на ул. Мелентьевой, 35, Кутузова, 9, Советская, 35, Краснофлотская, 16 и пр. Октябрьский, 61-б.

По всем адресам контейнеры заменили, причина, виновные и ущерб устанавливаются. «Автоспецтранс» просит лиц, располагающих какой-либо информацией о поджогах, позвонить по телефону: 8-953-533-27-34.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-05-12 09:40:41
Сами и жгут наверное , цену себе набивают )) :)
врунофф
2021-05-12 09:19:20
Однозначно навальнята, но либерастня будет утверждать, что видели исламистов со спичками
кир
2021-05-12 09:17:37
Деды поджигали и грабили барские усадьбы, а навальнята палят контейнеры. Верной дорогой идете товарищи. Давно кнут не ходил по их спинам, - сказал кот.
Гость
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