Житель Петрозаводска совершил попытку суицида

Спасатели МЧС Карелии отвезли в больницу жителя Петрозаводска, совершившего попытку суицида.

Сегодня днем, 14 мая в 12.42, на пульт спасательной службы МЧС Карелии поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо было вскрыть дверь квартиры в доме №6 по улице Зеленая в Петрозаводске, где предположительно находился человек, желающий совершить суицид.

Спасатели выехали на место вызова, но помощь по вскрытию двери уже не потребовалась. Вход в жилище был свободен.

Мужчина совершил попытку суицида, потерял много крови, но медикам вовремя удалось прийти на помощь. Пострадавший был доставлен на машине скорой помощи МЧС в БСМП Петрозаводска.

На месте происшествия работают сотрудники МВД Карелии.