Житель Петрозаводска совершил попытку суицида

Спасатели МЧС Карелии отвезли в больницу жителя Петрозаводска, совершившего попытку суицида.
Сегодня днем, 14 мая в 12.42, на пульт спасательной службы МЧС Карелии поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо было вскрыть дверь квартиры в доме №6 по улице Зеленая в Петрозаводске, где предположительно находился человек, желающий совершить суицид.
Спасатели выехали на место вызова, но помощь по вскрытию двери уже не потребовалась. Вход в жилище был свободен.
Мужчина совершил попытку суицида, потерял много крови, но медикам вовремя удалось прийти на помощь. Пострадавший был доставлен на машине скорой помощи МЧС в БСМП Петрозаводска.
На месте происшествия работают сотрудники МВД Карелии.
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