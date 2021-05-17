Житель Петрозаводска украл в магазине кофту и подарил ее приятелю

Петрозаводчан стал фигурантом уголовного дела после посещения спортивного магазина, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников одного из спортивных магазинов. Днем из торгового зала неизвестный похитил кофту стоимостью 4, 5 тысячи рублей.

Оперативники выяснили, что к совершению кражи причастен 52-летний ранее судимый житель Петрозаводска. По его словам, он сумел вынести кофту из зала, а потом подарил ее своему приятелю.

Кофта была изъята, а в отношении петрозаводчанина было возбуждено уголовное дело по статье «кража».