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Житель Петрозаводска украл в магазине кофту и подарил ее приятелю

Новости. Криминал
10:00, 18 Мая 2021
фото: © pixabay.com
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Петрозаводчан стал фигурантом уголовного дела после посещения спортивного магазина, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работников одного из спортивных магазинов. Днем из торгового зала неизвестный похитил кофту стоимостью 4, 5 тысячи рублей.

Оперативники выяснили, что к совершению кражи причастен 52-летний ранее судимый житель Петрозаводска. По его словам, он сумел вынести кофту из зала, а потом подарил ее своему приятелю.

Кофта была изъята, а в отношении петрозаводчанина было возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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