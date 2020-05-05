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Житель поселка Карелии умер, не дождавшись скорой помощи

Новости. От читателей
12:49, 06 Мая 2020
фото: © AP Photo/Pavel Golovkin
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В поселке Энгозеро Лоухского района произошел несчастный случай, пострадавший мужчина скончался, так как скорая помощь приехала слишком поздно.

В паблике "Родной городишко Лоухи" опубликован пост жительницы поселка Энгозеро о несчастном случае, который унес жизнь молодого здорового мужчины, только потому что рядом не оказалось медицинской помощи.

"В очередной раз умер человек в нашем поселке, так и не дождавшись медпомощи, - написала женщина. - Это уже вошло в привычную жизнь жителей поселка, никто даже не удивляется, все уже привыкли, что помощи ожидать придется долго, очень долго. Так как в поселке нет своего фельдшера, нас обслуживают медики поселка Амбарный и поселка Лоухи. Так, 2 мая в поселке Энгозеро произошел несчастный случай с молодым мужчиной. Соседи тут же позвонили в скорую помощь в Лоухи, время было 20.54, также позвонили в полицию в Лоухи, тут же позвонили в Амбарный фельдшеру. Так как водитель скорой помощи в поселке Амбарный в субботу и воскресенье на выходных, пришлось искать частника. Мужчина под два метра роста, здоровый, работяга, лежал, истекал кровью и стонал от боли, единственное, что мы могли сделать, наложить жгуты. Фельдшер прибыла через 2 часа 10 минут, оказала первую помощь, но больной уже терял сознание. Скорая помощь прибыла в 00.30 следующего дня, но уже было поздно. Человек умер".

Корреспондент "Столицы на Онего" обратился за комментарием по данной ситуации в Минздрав Карелии. В ведомстве произошедшее подтвердили и сообщили, что на данный момент по факту проводится служебная проверка.

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Комментарии

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2020-05-06 12:59:26
Какого рода травмы и почему истекал кровью. Опять недоговаривают. Все кругом плохие, одни мы хорошие.
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