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Помогите! Задыхаемся! Жители поселка Карелии пожаловались на пыль, которую поднимают Камазы с карьера

Новости. От читателей
14:29, 14 Июля 2021
фото: © goragroup.ru/Максим Гончаренко

В поселке Элисенваара Лахденпохского района жители не могут дышать из-за пыли, которую поднимают Камазы, перевозящие каменную крошку по грунтовой дороге.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница поселка Элисенваара Лахденпохского района и попросила спасти их от пыли, которую поднимают грузовики с карьера.

Женщина рассказала, что буквально в 3-4 километрах от поселка Элисенваара расположен карьер «Удачный», где добывают гранит.

«Камазы возят камни по дороге к ж/д станции Элисенваара, а путь их пролегает прямо по поселковой дороге — Куркиекское шоссе. Она грунтовая. Пыль стоит столбом! В 20 метрах от дороги стоят наши дома. Мы задыхаемся! У нас везде пыль: на растениях, в доме… Дышать трудно. Не знаем, как детей на улицу выпускать», — пожаловалась жительница поселка.

Также селянка рассказала, что местные жители обращались к властям района и к руководителям карьера с просьбой  заасфальтировать дорогу или хотя бы организовать регулярный полив грунтовки, чтобы пыль не так поднималась.

«Никто не хочет заниматься решением нашего вопроса, а мы мучаемся, — сказала жительница Элисенваара. — В этом году из-за жары вся ситуация обострилась, кажется, что воздуха нет — только пыль. Помогите! Мы задыхаемся!»

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Комментарии

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театральный критик
2021-07-14 14:32:21
У них свои депутаты есть. Кого избрали, тому пусть и жалуются. Путин один, а жалобщиков много.
Гость
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