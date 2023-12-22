Житель Повенца вволю погулял в райцентре на деньги своего приятеля

Правоохранительные органы Медвежьегорского района расследуют уголовное дело о краже.

В отдел полиции обратился 39-летний местный житель. Он заявил о пропаже денег с банковского счета. Ущерб превысил 13 тысяч рублей.



По версии полиции, накануне происшествия в гостях у потерпевшего был приятель. Мужчины выпивали, затем хозяин квартиры попросил гостя помочь ему с телефоном, а сам уснул.



Приятель воспользовался этим и установил на его телефон мобильное приложение одного банка, используя чужие данные. Он перевел деньги с банковского счета друга на свою карту.



А после – похитил банковскую карточку другого банка и оплатил ею покупки в магазинах. Полицейские нашли подозреваемого, им оказался 37-летний житель Повенца. Мужчина признал вину, обязался возместить ущерб.



Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже с банковского счета, рассказали в региональном МВД.