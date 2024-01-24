Житель Приладожья пойдет под суд за нападение с ножом в новогоднюю ночь

По версии следствия, во время драки в магазине один из мужчин случайно напоролся на чужой нож.

В питкярантской полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего горожанина. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности».



По версии следствия, в новогоднюю ночь мужчина отмечал праздник в гостях, а под утро отправился в магазин. Возле кассы полез в драку с другим нетрезвым посетителем.



Конфликт продолжился на улице, незнакомец стал бросать в него бутылки со спиртным. В ответ злоумышленник достал из кармана складной нож. Тогда обидчик схватил его за капюшон, попытался повалить на землю и в результате сам напоролся на нож.



Пострадавший самостоятельно добрался до магазина и попросил помощи у продавцов, после чего потерял сознание. Мужчину экстренно госпитализировали, ему диагностировали ножевое ранение брюшной полости. Экспертиза установила, что травма представляла угрозу для жизни.



Во время предварительного расследования обвиняемый признался, что покинул место происшествия и попытался скрыться из города на такси. Однако у него не нашлось денег на дорогу, и водитель отказался выполнять заказ.



Мужчина полностью признал вину, раскаялся и активно помогал следствию. Он также извинился перед потерпевшим и добровольно возместил моральный и физический вред.



Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру. Финальную точку поставит суд, рассказали в МВД Карелии. Жителю Питкяранты грозит до полугода ареста.