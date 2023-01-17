Житель Пудожского района зашел в магазин в Петрозаводске, чтобы испортить продукты

Сотрудники Росгвардии Петрозаводска задержали 28-летнего пудожанина.

Днем 8 февраля на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал из гипермаркета Петрозаводска. Наряд Росгвардии выехал на место.



Оказалось, что молодой человек, находясь в торговом зале, испортил продукты. После чего взял с полки алкоголь и фрукты, спрятал в карман куртки и ушел без оплаты. Нарушителем оказался 28-летний житель Пудожского района.



Позднее сигнализация сработала в другом магазине города. Росгвадейцы выяснили, что 53-летний мужчина взял с прилавка алкоголь, спрятал под одежду и попытался скрыться. У выхода его остановили охранники.



Всех нарушителей передали полиции, сообщили в Росгвардии Карелии.