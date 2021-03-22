Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Алексей Щепин: "Буду доказывать свою невиновность в суде" 14
22.03.2021 14:12
Признанного мертвым полицейского нашли живым спустя 17 лет
22.03.2021 19:40
"Мусор на Луну не закинешь!" 4
22.03.2021 10:25
Коронавирус оборвал жизни двух жительниц Карелии 2
22.03.2021 09:18
Первый заместитель сити-менеджера Петрозаводска официально вступила в должность 72
22.03.2021 12:49
На лыжной базе в Карелии лиса играла с собакой (ВИДЕО) 3
22.03.2021 15:41
Карельского министра настигло бурятское дело 4
22.03.2021 16:45

Житель села Карелии в суде отстоял свое право пить воду дома

Новости. Общество
07:15, 23 Марта 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

На администрацию Прионежского района возложена обязанность обеспечить подвоз питьевой воды к дому жителя села Деревянное, сообщили в районном суде.

В Прионежском районном суде рассматривалось административное дело по иску жителя села Деревянное, в жилом доме которого отсутствует система централизованного водоснабжения, при этом вблизи дома также не имеется доступных нецентрализованных источников холодного водоснабжения (водозаборных колонок).

Мужчина обращался в администрацию Прионежского района с просьбой обеспечить его дом нецентрализованным холодным водоснабжением  и  обеспечить подвоз питьевой воды в соответствии с законом. Однако указанная просьба администрацией исполнена не была, в связи с чем житель Деревянного был вынужден обратиться в суд за защитой своих прав.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что жилой дом, принадлежащий истцу на праве собственности и расположенный в Деревянном, действительно не оборудован централизованной системой холодного водоснабжения. При этом техническая возможность подключить жилой дом к системе водоснабжения имеется, однако в связи с тем, что ближайшая точка подключения к сети расположена на расстоянии 950 м от дома, то, по мнению администрации, организация подключения экономически нецелесообразна.

Одновременно судом было установлено, что ближайшая к дому истца скважина расположена на расстоянии около 500 метров от его жилого дома, однако в судебном заседании участники процесса заявили, что вода из указанной скважины не может быть использована для питья.

Суд признал незаконным бездействие администрации Прионежского района по организации нецентрализованного холодного водоснабжения, соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям, для жителей дома, возложил на администрацию обязанность в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу решения суда организовать нецентрализованное холодное водоснабжение для жителей дома.

При этом до исполнения решения суда на администрацию возложена обязанность обеспечить жителей дома привозной питьевой водой по нормам, определенным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения. На администрацию также возложена обязанность сообщить суду об исполнении вынесенного судебного решения.

Решение суда в законную силу не вступило. Решение в части обеспечения жителей дома привозной питьевой водой обращено к немедленному исполнению.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
17.03.2021, 21:15
Арестован руководитель управляющей компании по делу о гибели прохожего под глыбой льда
20.03.2021, 18:23
Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)

Аналитика

22.03.2021 16:45
Тема недели
Карельского министра настигло бурятское дело 4
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом в Бурятии по обвинению в совершении должностного преступления более чем десятилетней давности.
"Мусорная реформа": Перезагрузка 7
20.03.2021 10:37
Автомобили по цене металлолома 15
19.03.2021 10:20
"Я имею право сказать: "Спокойной ночи!" 10
18.03.2021 15:50
"Мы отвыкли от того, что политика может быть непредсказуемой" 9
18.03.2021 11:45
Вся аналитика

Чтиво

22.03.2021 10:25
Кофе со сливками
"Мусор на Луну не закинешь!" 4
Гость рубрики "Кофе со сливками" Владимир Кванин – гендиректор компании "МЦЕ Инвест Рус", которая проводит мусорную реформу в Карелии.
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
18.03.2021 16:30
Что горожане хотят видеть в III очереди ТРК "ЛОТОС PLAZA": составили рейтинг идей
18.03.2021 16:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»