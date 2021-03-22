Житель села Карелии в суде отстоял свое право пить воду дома

На администрацию Прионежского района возложена обязанность обеспечить подвоз питьевой воды к дому жителя села Деревянное, сообщили в районном суде.

В Прионежском районном суде рассматривалось административное дело по иску жителя села Деревянное, в жилом доме которого отсутствует система централизованного водоснабжения, при этом вблизи дома также не имеется доступных нецентрализованных источников холодного водоснабжения (водозаборных колонок).

Мужчина обращался в администрацию Прионежского района с просьбой обеспечить его дом нецентрализованным холодным водоснабжением и обеспечить подвоз питьевой воды в соответствии с законом. Однако указанная просьба администрацией исполнена не была, в связи с чем житель Деревянного был вынужден обратиться в суд за защитой своих прав.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что жилой дом, принадлежащий истцу на праве собственности и расположенный в Деревянном, действительно не оборудован централизованной системой холодного водоснабжения. При этом техническая возможность подключить жилой дом к системе водоснабжения имеется, однако в связи с тем, что ближайшая точка подключения к сети расположена на расстоянии 950 м от дома, то, по мнению администрации, организация подключения экономически нецелесообразна.

Одновременно судом было установлено, что ближайшая к дому истца скважина расположена на расстоянии около 500 метров от его жилого дома, однако в судебном заседании участники процесса заявили, что вода из указанной скважины не может быть использована для питья.

Суд признал незаконным бездействие администрации Прионежского района по организации нецентрализованного холодного водоснабжения, соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям, для жителей дома, возложил на администрацию обязанность в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу решения суда организовать нецентрализованное холодное водоснабжение для жителей дома.

При этом до исполнения решения суда на администрацию возложена обязанность обеспечить жителей дома привозной питьевой водой по нормам, определенным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения. На администрацию также возложена обязанность сообщить суду об исполнении вынесенного судебного решения.

Решение суда в законную силу не вступило. Решение в части обеспечения жителей дома привозной питьевой водой обращено к немедленному исполнению.