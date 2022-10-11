Житель соседнего региона приехал в Петрозаводск и остался без денег

С новой для себя мошеннической схемой столкнулся предприниматель из Мурманска, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска 4 декабря обратился житель одного из городов Мурманской области с заявлением о краже. Он, предприниматель, оказавшись в воскресенье в одном из микрорайонов карельской столицы, понял, что столкнулся с мошенниками.

Как рассказал мужчина, он выполнил заказ по доставке груза из Мурманска в Петрозаводск, сделанный на онлайн-платформе. Предприниматель разгрузился, однако не успел получить деньги за оказанную услугу — заказчик исчез.

Как объяснил мурманчанин, он не слышал о подобных криминальных схемах. Полицейские в настоящее время выясняют все подробности инцидента.