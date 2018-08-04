Житель Тюмени через Интернет выманил у пенсионерки из Петрозаводска крупную сумму денег

В Петрозаводске 67-летняя женщина перечислила мошеннику, который представился знакомым, 9,5 тыс. рублей, сообщили в МВД Карелии.

Заявление от 67-летней горожанки поступило в полицию Петрозаводска зимой. Женщина рассказала, что в социальной сети получила сообщение от своего знакомого с просьбой одолжить денег и не смогла отказать.

Перечислив на указанный счет 9,5 тыс. рублей, пенсионерка позвонила тому самому знакомому узнать, что произошло. Только тогда она поняла, что была обманута и ее знакомый никаких денег не одалживал.

Полицейские выяснили, что сообщение было отправлено со страницы-клона знакомого потерпевшей, а денежные средства перечислены на счет электронного кошелька. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Начались оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых стражи порядка установили местонахождение подозреваемого. Он был задержан в Тюмени.

Ранее не судимый 27-летний гражданин дал признательные показания по данному факту, а также была установлена его причастность к совершению еще нескольких преступлений аналогичного характера в отношении жителей Карелии.

В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, есть основания полагать, что фигурант причастен к дистанционным мошенничествам, от которых пострадали жители других субъектов страны.