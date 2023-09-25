Жителей Карелии попросили не паниковать из-за рева сирен

В начале октября в республике проверят работу систем оповещения.

В среду, 4 октября, в Карелии пройдет общероссийская тренировка по гражданской обороне с использованием систем оповещения.



Сообщение «Внимание всем» будет передаваться 4 октября в 10.43 со звуком сирен через акустические системы и электросирены городов и поселков.



Для передачи сигнала также задействуют операторов связи и сеть телерадиовещания. В районах Карелии также используют спецтранспорт с громкоговорителями.



Госкомитет Карелии по жизнедеятельности и безопасности населения просит жителей республики никаких действий по сигналу не предпринимать, соблюдать спокойствие и порядок.