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Новости. Культура
17:20, 06 Марта 2019
фото: Сайт правительства Карелии

Жителей Карелии приглашают к участию в конкурсе "Моя семейная реликвия"

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Стартовал VII Всероссийский конкурс творческих работ "Моя семейная реликвия". Прием заявок продлится до 5 апреля, сообщили в Минобразе Карелии.

Региональный соорганизатор конкурса – Карельское республиканское отделение Национальной родительской ассоциации.

К участию в конкурсе приглашаются школьники и молодежь в возрасте от 7 до 30 лет. На конкурс представляются проекты на русском языке о семейных духовных ценностях, традициях и реликвиях по следующим номинациям:

- сочинение, рассказ, эссе;

- мультимедиа (мультимедийная презентация и/или видеофильм).

Кроме этого, в 2019 году любой финалист может стать номинантом художественно-творческой премии "Гран При", учрежденной в ознаменование объявленного в России Года Театра. Для этого в дополнение к конкурсной работе необходимо прислать ссылку на YouTube, где опубликована презентация работы в театрально-поэтической форме, демонстрирующая творческие способности номинанта.

Для участия в конкурсе необходимо оформить творческую работу, заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных. Конкурсные материалы (творческая работа, заявка и согласие на обработку персональных данных) принимаются в срок до 5 апреля на электронный адрес: karelia.nra@mail.ru.

Консультации по оформлению заявок и участию в конкурсе проводит каждую среду с 10 до 16.00 координатор Жукова Ирина Вячеславовна по телефону: +7-911-400-31-25 и в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/topic-93577516_39078045 .

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-03-06 17:34:12
Ипотека и кредитная кастрюля - вот и вся семейная реликвия. Кстати, передается по наследству. Даже.
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