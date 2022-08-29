Жителей Карелии приглашают на День танкиста в Музей Победы

В День танкиста, 11 сентября, Музей Победы приглашает жителей Карелии на тематическую онлайн-программу.

Как сообщает пресс-служба Музея Победы, виртуальных гостей ждет экскурсия по выставке «Броня крепка и танки наши быстры».

Ведущий расскажет историю появления танков в армиях мира, отметит, в каком сражении впервые применялись танки. Зрители узнают о зарождении танкостроения в Советском Союзе и о первом танке, принятом на вооружение в СССР. В ходе экскурсии можно увидеть форму экипажей, чертежи первых танков, архивные кадры, фотоснимки тяжелой техники времен Великой Отечественной.

Онлайн-посетителей подробно познакомят с советскими танками ИС-3 и Т-34-85 в ходе виртуального визита на площадку филиала Музея Победы «Г.О.Р.А.». Любители военной истории откроют для себя интересные факты о боевых возможностях и триумфах легендарной техники.

Для моделистов музейные специалисты подготовили серию прикладных мастер-классов. В четырех выпусках детально обучат технике сборки самого массового танка в Красной Армии – Т-34-76.

В завершение программы Музей Победы и детский музыкальный театр «Домисолька» представят клип на песню «Три танкиста».

Программа доступна на сайте культурной площадки https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-programma-ko-dnyu-tankista-/.