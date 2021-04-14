Жителей Карелии приглашают написать диктант на карельском и вепсском языках

С 20 по 25 апреля пройдет межрегиональная акция «Диктант на карельском и вепсском языках», приуроченная ко Дню карельской и вепсской письменности.

Диктант на ливвиковском, людиковском, собственно карельском наречиях, тверском говоре карельского языка, вепсском языке напишут на 60 площадках в Карелии, Тверской, Вологодской и Ленинградской областях. Предполагаемое количество участников – порядка одной тысячи человек.

В качестве дикторов выступят актеры Национального театра Карелии – Александра Анискина, Юлия Куйкка, Андрей Горшков.

Старт акции будет дан 20 апреля в 11.00 в столице диктанта –Петрозаводске, в Молодежном инновационном парке ПетрГУ.

Для тех, кто не сможет присоединиться к написанию диктанта на организованных площадках, национальной редакцией телерадиокомпании «Карелия» будут подготовлены видеоролики с чтением диктанта, которые выйдут в эфир с 20 по 25 апреля, а также будут выложены в социальных сетях.

Полный список площадок проведения акции можно найти здесь.