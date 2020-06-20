Жителей Карелии приглашают поучаствовать в забеге "НеПациент"

В День медицинского работника, 21 июня, в 11.00 пройдет всероссийский индивидуальный забег #НеПациент, сообщили в Минспорта Карелии.

Участники смогут поблагодарить врачей за их работу, а также продемонстрировать преимущества здорового образа жизни.

Дистанцию участник выбирает самостоятельно – это может быть круг вокруг дома или марафон. Но помните о главной дистанции – о социальной, она должна составлять 1,5 метра.

Выкладывайте фотографии с забега в свои социальные сети с хэштегом #НеПациент. Лучшие фото и видео будут отмечены

Спортивную общественность Карелии приглашают поддержать акцию.

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