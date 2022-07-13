Жителей Карелии просят поделиться с беженцами раскладушками и постельным бельем

Власти Кондопожского района просят помочь беженцам из Донбасса.
В официальном публике администрации Кондопожского района опубликовали объявление с просьбой помочь беженцам, судьбой которых сейчас занимается местный центр социального обслуживания населения.
«Запрос простой! Нужны 4 раскладушки и чистое постельное белье в хорошем состоянии. Пригодятся также средства для личной гигиены — мыло, шампунь, туалетная бумага», — пишут в паблике.
Приносить вещи просят в Центр социального обслуживания, который располагается на Заводской, 14 в Кондопоге.
Контакт для связи и обсуждения деталей: 8900-457-91-25.
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