Жителей Карелии просят поделиться с беженцами раскладушками и постельным бельем

Власти Кондопожского района просят помочь беженцам из Донбасса.

В официальном публике администрации Кондопожского района опубликовали объявление с просьбой помочь беженцам, судьбой которых сейчас занимается местный центр социального обслуживания населения.

«Запрос простой! Нужны 4 раскладушки и чистое постельное белье в хорошем состоянии. Пригодятся также средства для личной гигиены — мыло, шампунь, туалетная бумага», — пишут в паблике.

Приносить вещи просят в Центр социального обслуживания, который располагается на Заводской, 14 в Кондопоге.

Контакт для связи и обсуждения деталей: 8900-457-91-25.