Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия

Метель и мокрый снег, о которых ранее предупредил Гидрометцентр Карелии, могут стать причиной чрезвычайных ситуаций во многих районах республики.

Это следует из сообщения Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, поступившего в МЧС Карелии.

Стихия начнется в середине ночи 21 марта в северо-западных и западных районах Карелии, во второй половине ночи и утром охватит большую часть территории республики, а днем сместится на юго-восток.

Ожидается сильный снег, днем переходящий в мокрый снег, который будет налипать на провода ЛЭП.

Непогода грозит Петрозаводску, Костомукше, Сегежскому, Медвежьегорскому, Муезерскому, Суоярвскому, Лоухскому, Кемскому, Калевальскому, Беломорскому, Лахдепохскому, Кондопожскому, Олонецкому, Питкярантскому, Прионежскому, Пряжинскому, Пудожскому, Сортовальскому районам.



В сообщении Гидрометцентра содержатся рекомендации не приближаться к проводам, провисшим низко над землей, не рубить самостоятельно деревья, упавшие на ЛЭП.

Рекомендуется ограничить поездки на личном автотранспорте, а тем, кто намерен это сделать, убедиться в достаточности топлива, наличии инструмента (понадобятся снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), проверить зарядку аккумуляторов сотовых телефонов, сохранить номера экстренных служб, позаботиться об источниках дополнительного освещения.

Также специалисты советуют ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости отпускать их только под контролем взрослых.