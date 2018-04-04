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Новости. Общество
12:19, 04 Апреля 2018
фото: nicefon.ru

Жителей Карелии штрафуют на крупные суммы за перепродажу древесины

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Жители республики, перепродающие древесину, которая определена только в личное пользование, получают крупные штрафы.

Как отмечает деловая интернет-газета "Вести Карелии", в нашей республике действует закон "О порядке и нормативах заготовки древесины гражданами для собственных нужд", согласно которому жители могут получить лес по сниженным ставкам для использования на собственные нужды.

Древесина выделяется для строительства индивидуальных жилых домов, для ремонта индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах, для строительства и ремонта хозпостроек, для отопления жилых домов, квартир, бань, а также для других хозяйственных потребностей. Граждане осуществляют заготовку древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений.

По закону древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами. Но не все граждане, получившие лес на собственные нужды, используют его в заявленных целях, сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии Карелии.

Есть случаи, когда люди, получившие древесину на корню, продают ее сторонним организациям.

Вот здесь – подробнее.

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Комментарии

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Joker
2018-04-04 12:46:11
Во открытие ))) В районах республики это давно превратилось в хорошо налаженный бизнес, на который все закрывают глаза. Например по СУоярви днём и ночью ездят старые, частные лесовозы, которые таскают туда-сюда лес. Где они его берут, куда везут,если его не хватает даже официальным лесозаготовителям? ))) И все довольны...)))
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