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Жителей Карелии зовут на учебу в вузы МВД

Новости. Общество
15:30, 03 Января 2023
фото: © vorkuta-online.ru

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Стартовал отбор кандидатов на учебу в образовательные организации МВД РФ, сообщили в полиции Карелии.

Правоохранительные органы Петрозаводска объявили об отборе кандидатов на учебу в следующие образовательные организации МВД России:

1. Санкт-Петербургский университет. Правовое обеспечение национальной безопасности, срок обучения пять лет; безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, срок обучения такой же; судебная экспертиза, учиться нужно пять лет; экономическая безопасность, срок обучения тот же; обеспечение законности и правопорядка, срок обучения четыре года.

2. Нижегородская академия МВД России:

Экономическая безопасность, срок обучения  пять лет.

Также отбирают кандидатов на учебу в Санкт-Петербургское Суворовское военное училище.

По вопросам, связанным с оформлением документов для поступления, следует обращаться по адресу: Петрозаводск, Курганский проезд, 6; номер телефона для справок 8 (814-2) 739-489.

Требования: граждане России в возрасте до 25 лет, годные по состоянию здоровья для службы в органах внутренних дел.

Одновременно с зачислением на учебу абитуриенты становятся курсантами и принимаются на службу в органы внутренних дел.

Курсанты находятся на полном государственном обеспечении, им предоставляют жилье, обмундирование, питание, выплачивают деньги.

Также курсантам предоставляют отсрочку от призыва на воинскую службу. Выпускникам выдается диплом и присваивается звание «лейтенант полиции».

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