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Жителей Петрозаводска предупредили об ответственности за сосульки на балконах

Новости. Общество
11:03, 27 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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Администрация Петрозаводска объяснила, кто несет ответственность за снег и сосульки, которые могут упасть с крыш и балконов на головы прохожим.

Разъяснения на этот счет опубликованы на официальном сайте мэрии города.

За очистку кровель от снега и сосулек отвечают управляюще компании и собственники зданий. Администрация предупредила их о "необходимости оперативного проведения работ по обеспечению безопасности".

"Обеспечить безопасное содержание балконов в жилых домах обязаны их собственники", - добавили в мэрии.

Администрация рекомендовала жаловаться на тех, кто не выполняет эти обязанности, по круглосуточному номеру городской Единой дежурно-диспетчерской службы - 051.

 

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Комментарии

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театральный критик
2021-02-27 11:42:09
Лоджии да, но балконы нет
Гость
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