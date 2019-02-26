Жителей Петрозаводска пригласили вступить в экологические отряды

В Карелии началась регистрация участников природоохранного проекта "Молодежный эко-чемпионат", сообщили в мэрии.

Мероприятие представляет собой масштабную экологическую игру. Горожане, присоединившиеся к проекту, сформируют команды волонтеров ("эко-отряды").

"Участвуя в городских экологических акциях, отряды будут зарабатывать бонусные баллы. Команда, набравшая наибольшее их число, получит Молодежный эко-кубок.



Сайт администрации Петрозаводска

Подробнее о мероприятии читайте в паблике "Экологический портал Петрозаводска".