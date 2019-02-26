Жителей Петрозаводска пригласили вступить в экологические отряды

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В Карелии началась регистрация участников природоохранного проекта "Молодежный эко-чемпионат", сообщили в мэрии.
Мероприятие представляет собой масштабную экологическую игру. Горожане, присоединившиеся к проекту, сформируют команды волонтеров ("эко-отряды").
"Участвуя в городских экологических акциях, отряды будут зарабатывать бонусные баллы. Команда, набравшая наибольшее их число, получит Молодежный эко-кубок.
Подробнее о мероприятии читайте в паблике "Экологический портал Петрозаводска".
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