Жителей поселка в Карелии приглашают создать атмосферу праздника пилами, косами и самосвалами

Администрация поселка Ляскеля приглашает на субботник.

В связи с грядущим 400-летием поселка Ляскеля Питкярантского района администрация сельского поселения пригласила жителей на субботник, сообщается в группе поселка. Уже в эту субботу, 14 июля, все неравнодушные придут косить траву в парке и вдоль обочин, убирать старые деревья, приведут в порядок сцену, пострадавшую после посиделок местной молодежи.

При себе предлагается иметь: пилы, косы, триммеры, транспорт (автосамосвал, погрузчик).

Дополнительно в поселковом парке проведут противоклещевую обработку.

"Давайте сделаем себе приятную атмосферу праздника", - говорится в обращении администрации к населению.