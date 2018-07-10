13:56, 10 Июля 2018
Жителей поселка в Карелии приглашают создать атмосферу праздника пилами, косами и самосвалами
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Администрация поселка Ляскеля приглашает на субботник.
В связи с грядущим 400-летием поселка Ляскеля Питкярантского района администрация сельского поселения пригласила жителей на субботник, сообщается в группе поселка. Уже в эту субботу, 14 июля, все неравнодушные придут косить траву в парке и вдоль обочин, убирать старые деревья, приведут в порядок сцену, пострадавшую после посиделок местной молодежи.
При себе предлагается иметь: пилы, косы, триммеры, транспорт (автосамосвал, погрузчик).
Дополнительно в поселковом парке проведут противоклещевую обработку.
"Давайте сделаем себе приятную атмосферу праздника", - говорится в обращении администрации к населению.
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