890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в августе?
20.09.2022 11:49
Мужчина исчез в конце сентября на юге Карелии
01.10.2022 13:25
На опасном переходе в Петрозаводске пришлось поставить фиксатор скорости
01.10.2022 15:52
Два автомобиля столкнулись возле Петрозаводска (ФОТО)
01.10.2022 17:31

Жителей райцентра Карелии приглашают пройти «10 000 шагов к жизни»

Новости. Общество
10:04, 02 Октября 2022
фото: Медвежьегорск Типичный/ВК

Новости партнеров

В Медвежьегорске пройдет Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни».

Сегодня, 2 октября, в Медвежьегорске в 11.00 состоится акция «10 000 шагов к жизни», пишут в паблике «Медвежьегорск Типичный».

Акция будет проходить по Маршруту здоровья, который начинается от Городского парка до улиц Озёрная и Чкалова.

Участниками акции могут стать образовательные организации, учащиеся, а также их родители, педагоги и все желающие.

Для участия в акции необходимо скачать мобильное приложение «Человек идущий» (доступно для всех устройств: Google Play, AppStore, AppGallery или NashStore). Пройти регистрацию. В разделе «Команды», выбрать команду «10 000 шагов к жизни» и отправить запрос на присоединение к команде. В день акции необходимо пройти по маршруту здоровья 10 000 шагов и убедиться, что в мобильном приложении отобразилось нужное количество шагов.

Если Вы уже состоите в команде, которая участвует в осенних соревнованиях «Человек идущий», дополнительную регистрацию проходить не нужно.

Принять участие в акции так же может любой желающий, и без прохождения регистрации.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.09.2022, 14:30
Мобилизованных из Карелии отправили в Псковскую дивизию ВДВ
28.09.2022, 12:37
Глава Карелии объяснил, почему мобилизованы мужчины старше 40 лет
26.09.2022, 14:20
Пользователи соцсетей предложили главе Карелии отменить все развлекательные мероприятия
26.09.2022, 13:36
Военком Карелии разъяснил вопросы прохождения медкомиссии при частичной мобилизации
27.09.2022, 13:31
Правительство Карелии объяснило, каких запасников не отпустят в отпуск
28.09.2022, 09:07
Пассажиры такси в Петрозаводске должны быть готовы к возможной даче объяснений по поездке

Аналитика

30.09.2022 17:39
5 вопросов
Пять вопросов об уплате налогов в условиях мобилизации
Управление федеральной налоговой службы Карелии разъяснило ряд вопросов по уплате налогов в условиях мобилизации.
Дом с жильцами уходит под воду
28.09.2022 10:59
По соседству с преступниками
27.09.2022 09:43
Объявлена мобилизация: как это будет
21.09.2022 16:24
Еды не положено
21.09.2022 14:13
Пять миллионов рублей за счастье ходить
19.09.2022 20:30
Реклама как инструмент влияния Запада?
16.09.2022 12:14
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2022 09:50
Личное мнение
«Как попадут за рубеж, так и преображаются»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский отреагировал на мобилизацию размышлениями о поведении уехавших из России.
«Все начиналось с 30 курочек»
12.09.2022 14:56
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
01.09.2022 10:22
архив чтиво

Медиа

ЧЕМПИОНАТ КАРЕЛИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ ПРОШЕЛ В КОНДОПОГЕ
26.09.2022 16:20
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.