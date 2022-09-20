Жителей райцентра Карелии приглашают пройти «10 000 шагов к жизни»

В Медвежьегорске пройдет Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни».

Сегодня, 2 октября, в Медвежьегорске в 11.00 состоится акция «10 000 шагов к жизни», пишут в паблике «Медвежьегорск Типичный».

Акция будет проходить по Маршруту здоровья, который начинается от Городского парка до улиц Озёрная и Чкалова.

Участниками акции могут стать образовательные организации, учащиеся, а также их родители, педагоги и все желающие.

Для участия в акции необходимо скачать мобильное приложение «Человек идущий» (доступно для всех устройств: Google Play, AppStore, AppGallery или NashStore). Пройти регистрацию. В разделе «Команды», выбрать команду «10 000 шагов к жизни» и отправить запрос на присоединение к команде. В день акции необходимо пройти по маршруту здоровья 10 000 шагов и убедиться, что в мобильном приложении отобразилось нужное количество шагов.

Если Вы уже состоите в команде, которая участвует в осенних соревнованиях «Человек идущий», дополнительную регистрацию проходить не нужно.

Принять участие в акции так же может любой желающий, и без прохождения регистрации.