Жителей соседнего с городком "вадовцев" поселка Карелии проверят на коронавирус

Медики в течение двух дней будут проводить забор биоматериала у жителей поселка Пуйккола, рядом с которым зафиксирована вспышка COVID-19 в вахтовом городке дорожников.

"Сегодня и завтра мы осуществим забор биоматериала у жителей Пуйккола и вновь выполним мазки у оставшихся в изоляции рабочих-вахтовиков. Сегодня ожидаем приезд в населенный пункт передвижного ФАПа, где будет вести приём наш опытный медработник", - сообщил главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов в паблике больницы.

По словам руководителя центральной районной больницы, минувшая ночь выдалась очень напряженной для учреждения. Силами медицинской службы Сортавальской ЦРБ выполнена эвакуация 50 сотрудников-вахтовиков ЗАО "ВАД" из временного городка возле Пуйкколы.

"21 человек отправлены в Петрозаводск. 29 пациентам за ночь выполнена компьютерная томография легких, выявлено 7 пневмоний, несмотря на то, что заболевание у всех протекало бессимптомно. Все 29 человек госпитализированы в подготовленное инфекционное отделение нашего учреждения", - рассказал главврач.

Александр Романов поблагодарил своих коллег за проделанную непростую работу, которая выпала на их плечи в прошедшие сутки.

Напомним, более 50 дорожных рабочих компании АО "ВАД" заразились коронавирусной инфекцией в вахтовом городке вблизи поселка Пуйккола Сортавальского района.