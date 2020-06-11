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Жителей соседнего с городком "вадовцев" поселка Карелии проверят на коронавирус

Новости. Общество
11:36, 12 Июня 2020
фото: © Михаил Охлопков, vk.com/mihailohlopkov
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Медики в течение двух дней будут проводить забор биоматериала у жителей поселка Пуйккола, рядом с которым зафиксирована вспышка COVID-19 в вахтовом городке дорожников.

"Сегодня и завтра мы осуществим забор биоматериала у жителей Пуйккола и вновь выполним мазки у оставшихся в изоляции рабочих-вахтовиков. Сегодня ожидаем приезд в населенный пункт передвижного ФАПа, где будет вести приём наш опытный медработник", - сообщил главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов в паблике больницы.

По словам руководителя центральной районной больницы, минувшая ночь выдалась очень напряженной для учреждения. Силами медицинской службы Сортавальской ЦРБ выполнена эвакуация 50 сотрудников-вахтовиков ЗАО "ВАД" из временного городка возле Пуйкколы.

"21 человек отправлены в Петрозаводск. 29 пациентам за ночь выполнена компьютерная томография легких, выявлено 7 пневмоний, несмотря на то, что заболевание у всех протекало бессимптомно. Все 29 человек госпитализированы в подготовленное инфекционное отделение нашего учреждения", - рассказал главврач.

Александр Романов поблагодарил своих коллег за проделанную непростую работу, которая выпала на их плечи в прошедшие сутки.

Напомним, более 50 дорожных рабочих компании АО "ВАД" заразились коронавирусной инфекцией в вахтовом городке вблизи поселка Пуйккола Сортавальского района.

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