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Вспышка коронавируса зафиксирована в вахтовом городке в Карелии – началась эвакуация (СРОЧНО)

Новости. Общество
23:38, 11 Июня 2020
фото: со страницы главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова
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Более 50 дорожных рабочих компании АО "ВАД" заразились коронавирусной инфекцией в вахтовом городке вблизи поселка Пуйккола Сортавальского района, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Начинается эвакуация ковид-положительных работников АО "ВАД" из городска дорожников в поселке Пуйккола, сообщил на своей странице в соцсети руководитель карельского Минздрава Михаил Охлопков.

Так, 51 положительный результат исследований на ковид получен в лаборатории Республиканского кожно-венерологического диспансера у "вадовцев", контактировавших с ранее заболевшими, точное количество ковид-положительных будет известно к полуночи.

Всю ночь Сортавальская ЦРБ будет заниматься сортировкой. Всем пациентам будет сделано КТ-исследование. В зависимости от наличия симптомов и тяжести состояния они будут госпитализированы в Госпиталь для ветеранов войн, Республиканскую больницу, Сортавальскую ЦРБ.

"В очередной раз убеждаюсь, насколько правильно Минздравом Карелии были приняты решения при организации центров и отделений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, - отметил Михаил Охлопков. - Такие центры созданы не только в Петрозаводске, но и в Сегеже, Беломорске, Питкяранте, Костомукше. Все оказались востребованы. Резервные ковид-отделения появились в Пряже и в Республиканском наркологическом диспансере. Не особо афишируя, мы организовали такое отделение и на базе Сортавальской ЦРБ, хотя планировалось направлять ковид-положительных жителей Сортавальского района в Питкяранту. Сегодня эта предусмотрительность оказалась кстати".

Напомним, глава Карелии Артур Прафенчиков утром сегодняшнего дня сообщал на своей странице в соцсети, что новый очаг ковидной инфекции выявлен в вахтовом городке вблизи поселка Пуйккола Сортавальского района.
"В нем проживают рабочие, привлеченные для строительства дорог компанией АО "ВАД". Ранее там были выявлены четверо заболевших: двое непосредственно в городке, двое – в Петрозаводске, ранее они также работали в Пуйкколе. Все заболевшие изолированы. Не исключаем, что эта цифра может увеличиться", – написал губернатор.

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