Новый очаг COVID-19 выявлен в вахтовом городке в Карелии

Коронавирусной инфекцией заразились дорожные рабочие компании АО "ВАД".

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте", новый очаг ковидной инфекции выявлен в вахтовом городке вблизи поселка Пуйккола Сортавальского района.

"В нем проживают рабочие, привлеченные для строительства дорог компанией АО "ВАД". Ранее там были выявлены четверо заболевших: двое непосредственно в городке, двое – в Петрозаводске, ранее они также работали в Пуйкколе. Все заболевшие изолированы. Не исключаем, что эта цифра может увеличиться", – написал губернатор.

Накануне на место выехала бригада медиков: лаборанты, биолог, фельдшер и заведующий поликлиникой Сортавальской ЦРБ. Специалисты взяли 187 тестов на COVID-19, а также провели медицинский осмотр всех работников.

В самом городке проведена дезинфекция, рабочие не покидают территорию, контакты внутри коллектива минимизированы.

Напомним, общее число заболевших за время пандемии в Карелии составило 702 человека – плюс 17 за последние сутки.