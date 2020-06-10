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Новый очаг COVID-19 выявлен в вахтовом городке в Карелии

Новости. Общество
11:10, 11 Июня 2020
фото: © СУ АО "ВАД" по Республике Карелия
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Коронавирусной инфекцией заразились дорожные рабочие компании АО "ВАД".

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте", новый очаг ковидной инфекции выявлен в вахтовом городке вблизи поселка Пуйккола Сортавальского района.

"В нем проживают рабочие, привлеченные для строительства дорог компанией АО "ВАД". Ранее там были выявлены четверо заболевших: двое непосредственно в городке, двое – в Петрозаводске, ранее они также работали в Пуйкколе. Все заболевшие изолированы. Не исключаем, что эта цифра может увеличиться", – написал губернатор.

Накануне на место выехала бригада медиков: лаборанты, биолог, фельдшер и заведующий поликлиникой Сортавальской ЦРБ. Специалисты взяли 187 тестов на COVID-19, а также провели медицинский осмотр всех работников. 

В самом городке проведена дезинфекция, рабочие не покидают территорию, контакты внутри коллектива минимизированы.

Напомним,  общее число заболевших за время пандемии в Карелии составило 702 человека – плюс 17 за последние сутки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Леонид Аркадьевич
2020-06-11 11:35:06
Не понятно, число больных растёт, сегодня в Петрозаводске куча строителей  дома обшаркивают ,красят, неизвестно откуда появились, по лесам ползают впритык к квартирам жильцов, количество больных кто проверяет? Никто. Всё готовиться к выборам, сам выбираемый в бункере прячется, получается мы заболели это фиг с ним, как же так, что , так важно ему обнулиться через это голосование? Ценой риска жизни людей?
Вообще непонятно как то, да и не хорошо....
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