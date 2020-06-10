За 24 часа в Карелии выявили 17 заражений коронавирусом

Общее число заболевших за время пандемии в Карелии составило 702 человека, сообщили в оперштабе.

Так, 17 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за сутки: в Петрозаводске – 11 человек, в Суоярви – 2 человека, в Сегеже – 2 человека, в Беломорске – 1 человек, в Муезерском районе (село Реболы) – 1 человек.

Всего заболело 702, выздоровело 272 - 12 человек выписались за сутки: в Петрозаводске - 5, в Олонце - 3, в Пряжинском районе - 1, в Суоярви - 1, в Сегеже – 2.

Всего проведено 52989 исследований (+1157 за сутки).

Находятся на самокарантине 3289 человек (-163 за сутки).

В местах обсервации пребывает 201 человек (+9 за сутки).

Напомним, ранее в Петрозаводске с коронавирусом был был госпитализирован сотрудник Минтранса Карелии, связи, все, с кем он контактировал, изолированы.