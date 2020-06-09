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Сотрудник Минтранса Карелии заразился коронавирусом – его коллеги отправлены в обсерватор

Новости. Общество
10:19, 10 Июня 2020
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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С диагнозом коронавирусная инфекция накануне госпитализирован сотрудник министерства по дорожному хозяйству транспорту и связи, все, с кем он контактировал, изолированы.

На своей странице в соусети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что за минувшие сутки в Карелии подтверждено 9 новых случаев коронавирусной инфекции: 2 человека – это рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС, 1 случай подтвержден в деревне Линдозеро Кондопожского района, 1 случай - в Сортавале, и еще 5 человек заболели в Петрозаводске.

Также с диагнозом коронавирусная инфекция накануне госпитализирован сотрудник министерства по дорожному хозяйству транспорту и связи. Все, с кем он контактировал, в том числе коллеги заболевшего, изолированы. На обсервацию направлены и сотрудники госкомитета по ценам и тарифам, расположенного в этом же здании. В самом здании проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Эпидемиологическая ситуация на 10 июня:
- 685 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции (+9 новых случаев за сутки);
- 260 человек выписаны (+4 человека за сутки, это трое петрозаводчан и житель Лахденпохьи);
- всего проведено 51832 исследования (+1255 за сутки);
- 3452 человека находятся на самокарантине (за сутки их количество сократилось на 202 человека);
- 192 человека находятся в местах обсервации;
- 575 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+7 за сутки), 54 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода), за сутки зарегистрирован 1 летальный исход: мужчина, 1939 года рождения с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID -19 отрицательный.

Тесты на COVID-19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

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