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Жители Беломорска набили бокалов в петрозаводском кафе на 4 тысячи рублей

Новости. Происшествия
13:52, 01 Ноября 2022
фото: © fb.ru

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В одном из кафе в центре Петрозаводска рано утром сработала сигнализация, сообщили в Росгвардии Карелии.

Ранним утром в одном из кафе в центре Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. На место направили наряд вневедомственной охраны.

Администраторы заведения пояснили росгвардейцам, что двое посетителей нанесли ущерб имуществу. Молодые люди разбили пять именных бокалов стоимостью около четырех тысяч рублей и отказались возмещать убытки. 

Нарушителями оказались 23-летние жители Беломорска. Задержанных передали полиции. 

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