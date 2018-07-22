Жители деревни в Карелии сообщили, что уже два дня живут без питьевой воды

Из-за сломанной колонки жители деревни в Медвежьегорском районе остались без питьевой воды.

В паблике "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка" жители Великой Нивы сообщают, что 19 июля у них в деревне сломалась колонка для воды.

"Прошло двое суток - воды нет! Ближайший водоём в километре от деревни. У кого есть машины - нет проблем с подвозом воды. Как быть остальным людям?".