Жители элитного поселка Карельская деревня продолжают сидеть без электричества

Накануне 13 января истек срок, отпущенный судебными приставами Карелии на возвращение света в дома нескольких жителей населенного пункта в Прионежском районе.

Исполнительное производство возбуждено в отношении Евгения Михеева, известного петрозаводского предпринимателя. Как указано в решениях судов, он является собственником электросетевого хозяйства поселка, и в этом качестве обязан не препятствовать перетоку энергии другим потребителям.

Как сообщили в УФССП Карелии, решения Михеевым не исполняются.

В первый раз собственник сетей отрубил электричество субабонентам в начале февраля 2021 года. На то, чтобы вернуть свет в свои дома, людям потребовалось 8 месяцев.

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