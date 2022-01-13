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Жители элитного поселка Карельская деревня продолжают сидеть без электричества 8
Сегодня 09:47

Жители элитного поселка Карельская деревня продолжают сидеть без электричества

Новости. Общество
09:47, 14 Января 2022
фото: Максим Берштейн

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Накануне 13 января истек срок, отпущенный судебными приставами Карелии на возвращение света в дома нескольких жителей населенного пункта в Прионежском районе.

Исполнительное производство возбуждено в отношении Евгения Михеева, известного петрозаводского предпринимателя. Как указано в решениях судов, он является собственником электросетевого хозяйства поселка, и в этом качестве обязан не препятствовать перетоку энергии другим потребителям.

Как сообщили в УФССП Карелии, решения Михеевым не исполняются.

В первый раз собственник сетей отрубил электричество субабонентам в начале февраля 2021 года. На то, чтобы вернуть свет в свои дома, людям потребовалось 8 месяцев.

Подробности этой истории читайте в материале наших коллег.

 

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Комментарии

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Экcперд
2022-01-14 13:04:59
Да пофиг на ихние овнотерки. Там михеев с бывшим едросом воюет, которого избиратели кинули на выборах, когда он в ЗС от эсеров хотел пролезть. Облом по всем фронтам и направлениям.
Teатральный критик
2022-01-14 11:53:03
А под окном кудрявую рябину
Отец срубил по пьянке на дрова (с)
Leopol'd
2022-01-14 10:33:39
Приставы "мощные" и "неотвратимые", когда надо штраф или пени с зарплатной карты обывателя списать. А как касается Цмугуновых, Михеева, годами стесняются голову поднять. И это просто региональные бизнесмены. Когда касается бизнеса московского и федерального масштаба, наверное с челобитной, на поклон ходят.
Hoвый
2022-01-14 10:52:01
Leopol'd, борцуны с невским пассажем уже закончили голодовку ?
Изя
2022-01-14 10:12:34
Да плевал " батюшка " на всех с высокой колокольни )) :)
David.
2022-01-14 10:09:55
Всё правильно сделал!
Leopol'd
2022-01-14 11:50:49
David., как ни смешно звучит, но да. Он пытается противится любимой "фишке" энергетиков. На подстанцию деревни (она лишь частично их, т.к. обычно передается на обслуживание энергетикам) энергетики навешивают дополнительных потребителей. А когда деревня начинает страдать от отключений и падений напряжения, энергетики рекомендуют поменять подстанцию. Но за счет всё той же деревни. Т.е. ресурсоснабжающая компания получила профит с подключений, с потребления, а потом и еще раз хочет получить профит, но уже с обновления подстанции. Но нарвались на такого же жадного!
Teатральный критик
2022-01-14 10:04:38
Михеев борец с илитой :)
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