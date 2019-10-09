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Новости. Общество
09:46, 09 Октября 2019
фото: © Макс Б. / vk.com/dtpptz

Жители города на севере Карелии требуют вернуть им дороги (ФОТО)

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Жители Кеми собирают подписи под петицией в адрес Минтранса России.

В своем обращении в адрес федерального ведомства люди жалуются на отсутствие дорог в городе.

"Жители Кеми задаются вопросом: за что они платят налоги? По всему городу участками снят асфальт. Движение в городе практически парализовано. Оставлять дороги в таком состоянии на зиму нельзя. С каждым днём ситуация на дорогах ухудшается", - пишут в петиции.

В паблике ДТП ПТЗ создатели петиции разметили фото разбитых дорог.

"Контракт с подрядной организацией, которая должна была отремонтировать дороги, расторгнут. Количество ям с каждым днём растёт в геометрической прогрессии", - пишут в паблике.

Напомним, ранее руководитель управления автодорог республики Виктор Россыпнов заявил, что с компанией ООО "Севердорстрой" расторгаются контракты на ремонт дорог в районах Карелии. В частности, в Кеми дороги, по его словам были сделаны некачественно, и оставлять на зиму магистрали в таком состоянии нельзя.

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Комментарии

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Вася
2019-10-09 11:42:41
Зачем там дороги,если работы нету.
zanoza
2019-10-09 11:09:26
Да уж какие это дороги, это полнейшее бездорожье! Людей не интересуют каким образом и с привлечением какого подрядчика будут приведены в порядок дороги в Кеми, деньги из бюджета ,причём из федерального, выделены, значит должны быть освоены! А кто не смог организовать работы по ремонту дорог в Кеми, должен быть уволен с треском. По другому нельзя, т.к. безнаказанность чиновников, отвечающих за организацию данных работ, приводит вот к таким результатам.
однозначно
2019-10-09 11:05:16
Беня, немного отодвиньтесь, я фомину кое-что поясню. Ваших кемских налогов не хватит даже на самосвал асфальта. Сидите на шее у России и еще имеете наглость требовать. Заработайте денег сами и хоть шокшинским малиновым кварцитом все улицы замостите.
Dima
2019-10-09 11:26:56
однозначно, во-первых, налогов хватит. А во-вторых, Кемь не является частью России? Для чего нам Газпром, Лукойл, РЖД и прочая прочая, на их деньги можно все заасфалтировать.
Goxa
2019-10-09 11:38:00
Dima, в Дубае русские на первом месте по скупке элитной недвижимости. Зачем им асфальт в Кеми?
кир
2019-10-09 11:20:32
однозначно, плюсую.
Беня
2019-10-09 10:54:47
Вот на ОНФовской карте город-герой Кемь https://dorogi-onf.ru/city/4453/. Кто-нибудь видит шо-нибудь красненькое? Нет. Всех все устраивает. А оттуда берут тоже данные при составлении планов.
А меж тем, Беломорск, Сегежа, Надвояйцы красненьким раскрашены.
кир
2019-10-09 10:43:14
По преданию царь высылал неугодных в отдаленное неприличное место, которое потом стали называть сокращенно. С тех пор ничего не изменилось.
однозначно
2019-10-09 10:28:26
Надоели уже эти нытики. Не нравится жить в северном городе - переезжайте жить в южный. Постоянно ноют и ноют. Зато северные надбавки горазды получать. Откажитесь от них и тогда возмущайтесь сколько угодно.
fomin
2019-10-09 10:32:17
однозначно, и как этот Ваш опус связан с состоянием дорог в Кеми???
Беня
2019-10-09 10:47:35
fomin, не спорьте с социопатом, ему пофиг :)
Goxa
2019-10-09 10:24:39
Ужас. Продолжайте голосовать сами знаете за кого.
Беня
2019-10-09 11:08:45
Goxa, ты нам прям открыл глаза. А мы то, идиоты, без тебя не знали как сделать мир снова прекрасным. А оказывается надо только и всего : проголосувать за не "сами знаете кого" :)
То есть, другими словами, "добрый царь" это фигня, а "добрый оп-п-п-позионер" это да, это оно :)
Goxa
2019-10-09 11:25:19
Беня, власть на местном уровне в руках бесхозяйственных прихвостней. В жизни своей тяжелее авторучки ничего не державших.
Сеня
2019-10-09 10:37:05
Goxa, А можно по-конкретнее , для непонятливых ??? )))
Goxa
2019-10-09 11:21:02
Сеня, сегодня это произносить вслух нельзя ;)
Сеня
2019-10-09 10:07:21
Хе Хе . Дороги в Кеми просто украли демоны )))))
Беня
2019-10-09 11:10:31
Сеня, почему сразу "украли"? А почему, к примеру, не тупо положили на дороги, как Зеленский на рояль :)
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