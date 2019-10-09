Жители города на севере Карелии требуют вернуть им дороги (ФОТО)

Жители Кеми собирают подписи под петицией в адрес Минтранса России.

В своем обращении в адрес федерального ведомства люди жалуются на отсутствие дорог в городе.

"Жители Кеми задаются вопросом: за что они платят налоги? По всему городу участками снят асфальт. Движение в городе практически парализовано. Оставлять дороги в таком состоянии на зиму нельзя. С каждым днём ситуация на дорогах ухудшается", - пишут в петиции.

В паблике ДТП ПТЗ создатели петиции разметили фото разбитых дорог.

"Контракт с подрядной организацией, которая должна была отремонтировать дороги, расторгнут. Количество ям с каждым днём растёт в геометрической прогрессии", - пишут в паблике.

Напомним, ранее руководитель управления автодорог республики Виктор Россыпнов заявил, что с компанией ООО "Севердорстрой" расторгаются контракты на ремонт дорог в районах Карелии. В частности, в Кеми дороги, по его словам были сделаны некачественно, и оставлять на зиму магистрали в таком состоянии нельзя.