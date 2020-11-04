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Жители города Сортавала в Карелии второй раз за год избирают городской совет

Новости. Политика
15:48, 05 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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Новые выборы назначены после объединения двух соседних поселений – Сортавальского и Хелюльского.

Уходящий год жителям приладожского города Сортавала запомнится не только эпидемией коронавируса и небывалым наплывом российских туристов, но и выборами депутатов представительного органа местного самоуправления. Не прошло и девяти месяцев с того момента, как в Сортавале был избран нынешний городской совет, а его депутатам приходится, образно говоря, сдавать свои мандаты. Территориальная избирательная комиссия назначила на 8 ноября новые выборы в Сортавальский горсовет. Правда, теперь это будет совет объединенного городского поселения, в которое вошел соседний поселок Хелюля.

Читайте подробнее в материале "Дежавю". 

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