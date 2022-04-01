Жители интересуются, когда в Петрозаводске откроют улицу, закрытую год назад на ремонт (ФОТОФАКТ)

Участок на улице Пробной в Петрозаводске уже год не могут отремонтировать –жильцы близстоящих домов возмущены.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликовано фото участка улицы Пробной, у дома №4, где год назад собирались сделать ремонт, но забор как стоял, так и стоит, а асфальта как не было – так и нет.

«Уже почти как год перекрыта ул. Пробная на ремонт! Год! Как следствие проблемы с парковкой, все ездят через двор дома №4 по улице Пробной, мусоровоз с трудом проезжает по двору, а иногда и вовсе не может проехать из-за припаркованных автомобилей. Снег сошел, не пора ли уже положить наконец-то асфальт? Как долго ещё это будет продолжаться!?» - обратились возмущенные горожане к администрации Петрозаводска.