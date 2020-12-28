Жители Карелии громили сауну и портили настроение посетителям магазина

Карельское управление Росгвардии сообщило о нарушителях общественного порядка, которые оказались в руках у бойцов вневедомственной охраны.

В Петрозаводске, Олонце и Сегеже за попытки выноса товара из магазинов за пятницу и выходные задержаны четыре человека. Во всех случаях речь идет о мелких хищениях. Три факта порчи имущества зарегистрировано за эти дни. Об этом информирует Росгвардия.



25 декабря сигналы тревоги поступали на пульты отделов вневедомственной охраны в Сегеже и Кондопоге – там сотрудниками задержаны посетители магазинов, умышленно повредившие продукты питания.

27 декабря житель столицы республики, отдыхавший в сауне одного из отелей, выломал наличник двери – администратор нажала тревожную кнопку. Во всех случаях за приведенное в негодность имущество придется ответить согласно административному законодательству.



В Олонце задержан 34-летний гражданин, который портил настроение работникам и посетителям охраняемого магазина, – прибывшая на вызов группа задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии пресекла действия мешавшего всем пьяного человека и передала его в полицию.

Ранее сообщалось, что скандалиста и выпивоху в 16-й раз задерживают за нарушения росгвардейцы Карелии.