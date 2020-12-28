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Жители Карелии громили сауну и портили настроение посетителям магазина

Новости. Происшествия
09:23, 29 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Карельское управление Росгвардии сообщило о нарушителях общественного порядка, которые оказались в руках у бойцов вневедомственной охраны.

В Петрозаводске, Олонце и Сегеже за попытки выноса товара из магазинов за пятницу и выходные задержаны четыре человека. Во всех случаях речь идет о мелких хищениях. Три факта порчи имущества зарегистрировано за эти дни. Об этом информирует Росгвардия.

25 декабря сигналы тревоги поступали на пульты отделов вневедомственной охраны в Сегеже и Кондопоге – там сотрудниками задержаны посетители магазинов, умышленно повредившие продукты питания.

27 декабря житель столицы республики, отдыхавший в сауне одного из отелей, выломал наличник двери – администратор нажала тревожную кнопку. Во всех случаях за приведенное в негодность имущество придется ответить согласно административному законодательству.

В Олонце задержан 34-летний гражданин, который портил настроение работникам и посетителям охраняемого магазина, – прибывшая на вызов группа задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии пресекла действия мешавшего всем пьяного человека и передала его в полицию.

Ранее сообщалось, что скандалиста и выпивоху в 16-й раз задерживают за нарушения росгвардейцы Карелии.

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Комментарии

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миша
2020-12-29 10:05:44
Бедный театральный кир. Если бы был только Олонец, то был бы повод на г - о исходить. Но П -ск и Сегежа портят всю картину.
театральный критик
2020-12-29 10:14:41
миша, так для самобытных железный конь пришел на смену крестьянской лошадке. Они испугались и начали всё громить.
Гость
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