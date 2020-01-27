Жители Карелии могут подать пассажирскую таможенную декларацию через Интернет

Карельская таможня сообщает о возможности и порядке предоставления пассажирской таможенной декларации в электронном виде.
Любое физлицо либо его таможенный представитель может заранее, до перемещения товаров через таможенную границу, подать пассажирскую таможенную декларацию в системе "Личного кабинета участника ВЭД".
В списке сервисов личного кабинета находится сервис "Подача пассажирской таможенной декларации". Работать в данном сервисе можно как при наличии электронной подписи, так и при её отсутствии.
Необходимо заполнить и отправить электронную форму пассажирской таможенной декларации, далее в адрес декларанта – будет направлено уведомление о присвоении уникального идентификационный номер. Уникальный номер предъявляется на таможенный пост.
В настоящее время эксперимент не распространяется на транспортные средства для личного пользования.
Электронный бланк декларации размещен на официальном сайте Федеральной таможенной службы.
Ранее карельскую таможню возглавил бывший военный летчик.
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