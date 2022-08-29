Жители Карелии могут проголосовать удобным для них способом

Первые избиратели уже оставили свой голос за кандидата на должность Главы республики

Начался первый день голосования, которое продлиться три дня. В этом году жители республики выбирают Главу Карелии и органы местного самоуправления в 11 муниципалитетах.



463 избирательных участка будут работать 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 по всей Карелии. Кроме постоянных участковых избирательных комиссий пять будут обеспечивать голосование в местах временного пребывания избирателей — в медучреждениях, на острове остров Кижи и т. д.



Члены избиркомов выедут 9 и 10 сентября в те населенные пункты, где нет помещений для голосования и нет и транспортного сообщения, чтобы приехать на ближайший избирательный участок.







Деревня Устье Тулоксы, участок открыт в ФАПе. Олонецкий район, №350. Фото: © ЦИК Карелии

В течение трех дней у избирателей, которые по уважительным причинам не могут прийти на участок, смогут проголосовать на дому. К уважительным причинам относятся состояние здоровья, инвалидность, уход за больным человеком или маленьким ребенком и иные ситуации, которые рассматриваются индивидуально. Для того, чтобы члены участковой комиссии пришли к избирателю для голосования, надо в письменной или устной форме (по телефону) обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Сделать это можно до 14:00 11 сентября.







Голосование в Кеми. Фото: © ЦИК Карелии

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