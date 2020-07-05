Жители Карелии начали собирать лесную землянику

В продаже появилась первая земляника из карельских лесов.

Жители Пряжинского района пошли по землянику. Они говорят, что ее не так много, но на некоторых полянках вполне можно собрать небольшой урожай, пишет районная газета "Наша жизнь".

При этом жители поселка Эссойлы сетуют, что земляника появилась в продаже, но стоит очень дорого — 500 рублей за литровую баночку.

"Мало ее нынче, погорела вся от солнца", — объясняет женщина, продающая ягоду близ Чалны. И если кто-то скажет продавцу, что цена кусается, в ответ она предложит: "А вы попробуйте сами ее собрать!"

В Пряжинском районе начался и сбор садовой земляники (клубники). За пять литров фермеры просят от 1250 до 1500 рублей.

Знатоки сообщают, что в лесах обильно цвела черника и брусника. Поэтому есть надежда, что этих ягод будет в изобилии.

Фото первых грибов начали выкладывать в социальных сетях жители поселков Пряжинского района. В лесу были замечены белые и подберезовики.