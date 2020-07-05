890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Семейная пара пенсионеров пропала на Ладожском озере в Карелии 1
Сегодня 12:18
Еще 11 человек попали в больницы Карелии с пневмонией
Сегодня 08:49
Отреставрированную Преображенскую церковь на острове в Карелии сняли с высоты птичьего полета (ВИДЕО)
Сегодня 09:01
"Если мы не выйдем отсюда, то трактор снесет этот дом вместе с нами" 2
Сегодня 14:25

Жители Карелии начали собирать лесную землянику

Новости. Общество
16:19, 05 Июля 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В продаже появилась первая земляника из карельских лесов.

Жители Пряжинского района пошли по землянику. Они говорят, что ее не так много, но на некоторых полянках вполне можно собрать небольшой урожай, пишет районная газета "Наша жизнь".

При этом жители поселка Эссойлы сетуют, что земляника появилась в продаже, но стоит очень дорого — 500 рублей за литровую баночку.

"Мало ее нынче, погорела вся от солнца", — объясняет женщина, продающая ягоду близ Чалны. И если кто-то скажет продавцу, что цена кусается, в ответ она предложит: "А вы попробуйте сами ее собрать!"

В Пряжинском районе начался и сбор садовой земляники (клубники). За пять литров фермеры просят от 1250 до 1500 рублей.

Знатоки сообщают, что в лесах обильно цвела черника и брусника. Поэтому есть надежда, что этих ягод будет в изобилии.

Фото первых грибов начали выкладывать в социальных сетях жители поселков Пряжинского района. В лесу были замечены белые и подберезовики.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-05 17:00:56
Собиральщики пусть сами жрут свои ягоды за такую цену. Типа А вы попробуйте сами её собрать ! А ты попробуй сама для начала заработать хотя бы 500 рублей и налоги заплатить. Тем более не известно какими руками эта земляника собрана. Может там короста по пояс у этих собирателей даров природы. Люди, будьте бдительны.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
28.06.2020, 15:26
Из-за нехватки сезонных иностранных рабочих часть клубники в Финляндии может остаться несобранной
30.06.2020, 12:20
Бездомная семья
29.06.2020, 17:15
МЧС предупреждает о надвигающейся на Карелию непогоде

Аналитика

03.07.2020 13:14
Политкухня
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 4
Внеочередная сессия парламента Карелии приняла сразу в двух чтениях закон об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений.
Явка провалена 20
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 4
01.07.2020 09:13
Бездомная семья 9
30.06.2020 12:20
"Хочется быть ближе к людям" 1
29.06.2020 10:01
Вся аналитика

Чтиво

02.07.2020 14:45
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
25.06.2020 15:39
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»