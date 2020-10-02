Жители Карелии не хотят оказаться в эпицентре "свинской" деятельности

ООО "Карельский агропромышленный комплекс" приобрело свинокомплекс "Кондопожский", расположенный в карельском поселке Березовка, и собирается его возродить, несмотря на протесты местных жителей.

Напомним, жители поселка Березовка и деревни Вороново, а также предприниматели, занимающиеся пищевым производством в Кондопожском районе Карелии, высказали свое несогласие в связи с планами возобновить работу свинокомплекса на территории поселения. В результате общего собрания была составлена петиция, которую подписали порядка 200 местных жителей. Они выступают категорически против, считая, что предприятие будет наносить вред экологии и нести угрозу жизни и здоровья населения.

Как стало известно "Столице на Онего", 2 сентября имущество ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский" было реализовано на открытых торгах за 72 694 260 рублей. То есть, от планов возродить свинокомплекс никто не отказывается. Между тем, к инвестору возникает немало вопросов, но даже найти эту компанию, как оказалось, - большая проблема.

Общество с ограниченной ответственностью "Карельский агропромышленный комплекс", выступившее как инвестор свинокомплекса "Кондопожский", зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 17 июля 2020 года - всего за полтора месяца до торгов - и имеет уставной капитал 10 тысяч рублей. Руководителем значится Сергей Сечко. Юридический адрес, указанный в документах, дословно записан так: город Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1, этаж 2, помещение 1, комната 14.

Корреспондент "Столицы на Онего" побывал в Москве и выяснил, что по данному адресу действительно имеется строение: это историческое здание, расположенное в центре столицы. По словам охранника, в здании зарегистрировано множество фирм, но ООО "Карельский агропромышленный комплекс" здесь нет. Да и самой комнаты 14 не существует.

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