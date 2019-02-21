Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:57, 21 Февраля 2019
фото: Управление пресс-службы Главы Карелии

Жители Карелии определят кандидатов на вручение первого ордена "Сампо"

Загрузка...

Организатором дискуссии по этому вопросу выступит Общественная палата республики, сообщили в карельском правительстве.

Глава региона Артур Парфенчиков и председатель Общественной палаты Любовь Кулакова обсудили предложения по определению круга кандидатов на присуждение первого ордена "Сампо".

Закон о награждении орденом "Сампо" был принят в прошлом году. Награда присуждается за особо выдающиеся достижения и заслуги перед республикой и ее жителями. По мнению главы, ходатайства о вручении ордена должны представить сами жители, организатором обсуждения – выступить Общественная палата как институт, обеспечивающий взаимодействие граждан и органов власти.

"Очень важно услышать мнение наших граждан, жителей республики. Я бы хотел предложить вам, членам Общественной палаты, с привлечением широкой общественности определить тех кандидатов, которые могли бы быть представлены к ордену в числе первых", - сказал Артур Парфенчиков.

Любовь Кулакова поддержала предложение, отметив, что это ответственная и почетная миссия.

Напомним, к награждению орденом "Сампо" представляются лица, ранее награжденные государственными наградами Российской Федерации, СССР, Карелии или являющиеся Почетными гражданами республики. Окончательное решение о присуждении ордена принимает комиссия и глава региона.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.02.2019, 10:33
Галикеев боится за свою жизнь
14.02.2019, 10:42
Валерий Шлямин: "Я не вижу предпосылок "окончания истории" республики"
18.02.2019, 09:35
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи
14.02.2019, 17:01
Стала известна схема действий крупного картеля в Карелии
16.02.2019, 09:25
Страшное ДТП произошло на трассе в Карелии
14.02.2019, 21:05
Назван самый бедный регион России

Аналитика

20.02.2019 15:05
Политкухня
Новый социализм 12
Президентское Послание-2019 – попытка вложить новое экономическое содержание в классическую, считавшуюся устаревшей военно-политическую форму. Ну, а что мы хотели в чётвертый срок Владимира Путина?
"Не дай бог взрыв…" 3
19.02.2019 13:54
"Зарядка" на будущее 4
19.02.2019 13:24
Картонный иммунитет 19
18.02.2019 10:55
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи 16
18.02.2019 09:35
Вся аналитика

Чтиво

18.02.2019 11:43
Личное мнение
"Протесты людей закрытие школ не остановят" 3
Как выглядит "оптимизация" сельского образования по-норвежски.
"Я хочу жить" 5
12.02.2019 12:09
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 7
08.02.2019 14:08
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 12:40
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»