Жители Карелии определят кандидатов на вручение первого ордена "Сампо"

Организатором дискуссии по этому вопросу выступит Общественная палата республики, сообщили в карельском правительстве.

Глава региона Артур Парфенчиков и председатель Общественной палаты Любовь Кулакова обсудили предложения по определению круга кандидатов на присуждение первого ордена "Сампо".

Закон о награждении орденом "Сампо" был принят в прошлом году. Награда присуждается за особо выдающиеся достижения и заслуги перед республикой и ее жителями. По мнению главы, ходатайства о вручении ордена должны представить сами жители, организатором обсуждения – выступить Общественная палата как институт, обеспечивающий взаимодействие граждан и органов власти.

"Очень важно услышать мнение наших граждан, жителей республики. Я бы хотел предложить вам, членам Общественной палаты, с привлечением широкой общественности определить тех кандидатов, которые могли бы быть представлены к ордену в числе первых", - сказал Артур Парфенчиков.

Любовь Кулакова поддержала предложение, отметив, что это ответственная и почетная миссия.

Напомним, к награждению орденом "Сампо" представляются лица, ранее награжденные государственными наградами Российской Федерации, СССР, Карелии или являющиеся Почетными гражданами республики. Окончательное решение о присуждении ордена принимает комиссия и глава региона.