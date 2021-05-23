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Жители Карелии получат консультацию по вопросам защиты детей

Новости. Общество
18:00, 24 Мая 2021
фото: © unsplash.com

Детский омбудсмен и главный судебный пристав республики проведут горячую линию по вопросам алиментов и правовой защиты детей, а также лично примут граждан в одном из городов, сообщили в УФССП Карелии.

В преддверии Международного дня защиты детей первые лица двух ведомств дадут жителям Карелии правовые и юридические консультации по вопросам алиментных платежей и правовой защиты детей.

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22.05.2021 18:25

На звонки горячей линии ответят главный судебный пристав Карелии Олег Гончаров и Уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев.

Свои вопросы граждане смогут задать 27 мая с 10.00 до 11.00. В Управлении будут работать телефоны с номерами: 8 (8142) 76-09-76 и 8 (8142) 76-58-91.

Жители республики смогут получить правовую консультацию на тему защиты интересов семьи и детства, а также защиты имущественных прав ребёнка, порядке розыска должника-алиментщика и задать другие интересующие вопросы.

Предварительная запись не требуется.

Они же проведут личный прием жителей Кондопоги 26 мая с 15.00 до 17.00 в Молодежно-культурном центре по адресу: улица Пролетарская, дом 15. Записаться на личный прием в Кондопоге можно по телефону (81451)78110.

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