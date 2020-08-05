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Жители Карелии пожаловались на подтопление в поселке из-за "фейковой" трубы (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 06 Августа 2020
фото: "Краеведы Ляскеля. Карелия" / ВК
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В поселке Ляскеля местные жители считают, что дорожные рабочие не обеспечили отвод воды рядом с федеральной трассой, в результате чего территория оказалась заболочена.

Жители поселка Ляскеля Питкярантского района заявляют, что вода на одном из участков населенного пункта не уходит в предназначенную для этого трубу, которая располагается под федеральной автомобильной трассой. Они считают, что из-за этих обстоятельств территория оказывается подтопленной. Люди заподозрили, что вместо трубы под дорогой мог быть вмонтирован "муляж". Об этом информирует паблик "Краеведы Ляскеля. Карелия".

«Оказывается, что трубы там нет вовсе! А вход и выход - муляж! …. Это вообще как? Почему к нашему поселку такое отношение!? Возмущению нет предела. Будем добиваться, чтобы трубу через трассу дорожники проложили. Но нам уже сказали, мол, бесполезно. Не будем в это верить. Ляскеля должны все уважать, а не делать из нас муляж», - сообщается в паблике.

Речь в обращении жителей поселка Ляскеля идет о трубе, которая проходит под федеральной трассой, связывающей Сортавалу и Санкт-Петербург. 

В Упрдор "Кола" сообщили "Столице на Онего", что место для отвода воды на данном участке дороги имеется, однако оно представляет собой старую каменную кладку. В ведомстве пояснили, что в процессе ремонта дороги в 2019 году указанный участок укрепили, чтобы не осыпался грунт. Как считают в Упрдор "Кола", вода не уходит с территории из-за отсутствия в населенном пункте ливневой канализации. Вода будет скапливаться до тех пор, пока не будет сделан водоотвод, считают в ведомстве.

"Водопропускная труба на км. 297+081: материал конструкции - каменная кладка, год ввода в эксплуатацию - неизвестен. Тип препятствия - периодический водоток. Сечение трубы 400ммх150мм. Для недопущения подтопления автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 "Кола" необходимо обеспечить переустройство дождевой канализации вдоль улицы Советской для пропуска талых и дождевых вод от водопропускной трубы (в зоне дома 17 по улице Советской). Замена трубы на современную возможна только в рамках реконструкции участка", - говорится в официальном заявлении Упрдор "Кола".

Ранее сообщалось, как в Карелии "затопило" жилой дом.

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