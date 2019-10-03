Жилой дом в Карелии "затопило" (ВИДЕО)

В подвале жилого дома в Костомукше пытаются бороться с серьезной проблемой – "потопом" в подвале.

В дома № 20 по ул. Ленина с лета там в неисправном состоянии находится теплообменник. Сначала протечка была небольшой, но теперь она вызывает большое беспокойство – вода поднялась на 30 см, а в подвале есть электропроводка, пишет местное издание "Новости Костомукши".



Ремонту оборудование не подлежит. Управляющая компания предложила приобрести новый теплообменник за счет средств капитального ремонта. Но люди против: они настаивают, что деньги на его приобретение нужно взять со статьи "Текущий ремонт и содержание".



В подвале хотят установить водяную помпу.