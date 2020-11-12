Жители Карелии предпочитают "Друзей" и "Игру Престолов"

В период самоизоляции жители Карелии отдали предпочтение сериалам – американскому ситкому "Друзья", культовой "Игре Престолов" и российской многосерийной комедии "Ивановы-Ивановы".

Суммарно их посмотрели более 15 000 раз. Такие выводы сделали аналитики МегаФона, изучив трафик собственного сервиса МегаФон ТВ за 9 месяцев 2020 года. Список пяти самых популярных сериалов замыкают "Содержанки" и "Гранд".

Топ-5 наиболее просматриваемых полнометражных фильмов среди зрителей МегаФон ТВ возглавила кинолента с совмещением живых актёров и анимации "Соник в кино". На втором месте – супергеройский фильм "Бладшот". Также в пятерку лидеров попали "Малефисента: Владычица тьмы", "Терминатор: Тёмные судьбы" и "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".

Добавим, что почти 40% зрителей в основном выбирали комедийный контент, на втором месте по популярности – триллеры, на которые пришлось порядка 10% всех просмотров с начала года. При этом российские фильмы и сериалы оказались более востребованы, чем зарубежные: на долю контента отечественных производителей пришлось более 50% видеосмотрения.

Среди жанров кинофильмов самым популярным стали фантастика, которую выбирал каждый четвертый пользователь сервиса. В топ-5 также вошли ужасы, мультфильмы, драма и боевики. Больше половины фильмов заинтересовали лишь один раз, а 10% фильмов посмотрели пять и более пользователей.

"Одним из драйверов роста популярности онлайн-кинотеатров стала самоизоляция. Но даже после ее частичной отмены мы видим рост пользователей МегаФон ТВ. За 2020 год аудитория сервиса в Карелии выросла почти на четверть", – комментирует Алексей Габуков, директор регионального отделения МегаФона в Карелии.

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