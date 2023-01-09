Жители Карелии продолжают бегать от продавцов с ворованным алкоголем

В понедельник, 9 января, сотрудники Росгвардии задержали пьющих магазинных воришек в трех районах Карелии.

В понедельник, 9 января, на пульт дежурного сегежского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из магазина. Мужчина пронес мимо кассы алкоголь.

В Кондопоге работник одного из сетевых магазинов рассказал наряду Росгвардии о том, что при просмотре камер видеонаблюдения заметил, как неизвестный спрятал бутылку в рукав куртки и покинул помещение.

В тот же день за помощью к росгвардейцам обратились сотрудники олонецкого магазина. Выяснилось, что мужчина разбил бутылку алкоголя и сбежал. Группа задержания обнаружила нарушителя рядом во дворах.

Общий ущерб составил около полутора тысяч рублей. Всех задержанных отвезли в полицию, сообщили в Росгвардии Карелии.