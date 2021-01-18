Жители Карелии продолжают поступать в больницы с пневмонией

За минувшие сутки 31 человек госпитализирован с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Число госпитализированных из-за пневмонией в республике увеличилось до 4233 человек, за сутки в больницы попал 31 пациент.
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
С начала пандемии от пневмонии умерли 108 человек.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Сутками ранее пневмония стала причиной госпитализации 20 жителей Карелии за сутки.
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