Жители Карелии продолжают поступать в больницы с пневмонией

За минувшие сутки 31 человек госпитализирован с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Число госпитализированных из-за пневмонией в республике увеличилось до 4233 человек, за сутки в больницы попал 31 пациент.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

С начала пандемии от пневмонии умерли 108 человек.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее пневмония стала причиной госпитализации 20 жителей Карелии за сутки.