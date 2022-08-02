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Жители Карелии смогут увидеть летний звездопад Персеиды

Новости. Общество
15:51, 10 Августа 2022
фото: © Bill Dickinson (Метеорный дождь Персеиды 12 августа 2016, США)

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В ночь с 12 на 13 августа жители северного полушария увидят метеорный поток Персеиды.

Метеорный поток Персеиды достигнет максимума в ночь на 13 августа. С полуночи и до рассвета россияне смогут наблюдать около 110 метеоров в час. Но для этого лучше провести ночь за городом — подальше от городской подсветки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

«Звездное небо августа украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей–Персеиды, максимум которого будет наблюдаться в ночь с 12 на 13 августа. <…> При благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки, начиная с полуночи и всю ночь, можно наблюдать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту. Персеиды обещают быть лучшим звездопадом года», — сказали ТАСС в планетарии.

Звездопад наблюдается ежегодно с 23 июля по 24 августа. Метеоры образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь».

«Персеиды — белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. <…> Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами. Можно будет насчитать много „падающих звезд“ этой августовской ночью. Метеоры будут пролетать равномерно по всему небу, поэтому смотреть можно в любую часть неба», — отметили представители пресс-службы Московского планетария.

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