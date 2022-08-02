Жители Карелии стали чаще гибнуть из-за несчастных случаев

Уровень смертности из-за внешних причин, не связанных с болезнями, в Карелии вырос за последние два года.

Об этом говорят данные Карелиястата о причинах летальных исходов среди жителей республики за 2011–2021 годы.

Статистка показывает количество смертей от болезней и внешних причин на 100 тыс. населения. К внешним причинам относятся убийства, самоубийства и различные несчастные случаи.

Уровень смертности из-за таких причин сокращался с 2011 по 2019 годы, а затем снова начал расти. Среди мужчин за два года этот показатель вырос на 17%, а среди женщин — на 3,5%.

В 2021 году от внешних причин в Карелии погибли 572 мужчины и 154 женщины.